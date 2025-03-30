Джордж Расселл: Нам всем придётся терпеть ещё один год

Джордж Расселл считает, что для машин этого поколения характерен ряд «врождённых» особенностей, что сказывается на их поведении на трассе, и хотя гонщикам это не нравится, с этим приходится просто смириться.

Сейчас в Формуле 1 действует технический регламент, вступивший в силу в 2022-м, но в 2026-м команды чемпионата мира перейдут на машины следующего поколения, в конструкции которых будет максимально учтён опыт четырёх предыдущих лет.

Mercedes была одной из тех команд, что не сразу нашли правильный подход к разработке шасси, концепция аэродинамики которого основана на применении граунд-эффекта, но ситуация постепенно улучшалась. В прошлом году гонщики заводской команды штутгартского концерна одержали четыре победы, а новый сезон Расселл начал с двух подиумов в двух первых гонках.

«Машина определённо стала лучше, в этом нет никаких сомнений. Думаю, что управлять ею стало немного проще, – цитирует Джорджа RacingNews365. – Впрочем, вероятно, в этом плане нам не удалось так далеко продвинуться вперёд, как мы надеялись, ведь в итоге основным показателем является время на круге.

Но даже когда я беседовал с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, они тоже не говорили, что их машины McLaren отличаются невероятно комфортной управляемостью. Разумеется, при этом им удаётся проходить круги примерно на полсекунды быстрее, чем всем остальным.

Но при действующем регламенте пилотировать эти машины никогда не будет так уж приятно. Нам всем придётся терпеть ещё один год, стараясь добиться максимально возможных результатов несмотря на все сложности. Думаю, что в следующем году управляемость машин будет уже ближе к привычной».

Источник