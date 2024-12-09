Даниэль Хункаделла – пилот симулятора Aston Martin

В Aston Martin подтвердили подписание контракта с Даниэлем Хункаделлой – испанец стал пилотом расположенного на базе в Сильверстоуне симулятора команды. По ходу Гран При Абу-Даби он уже помогал основным пилотам, тестируя разные решения в технологическом кампусе Aston Martin

Майк Крак, руководитель команды: «Мы рады приветствовать Дэниеля в команде. Работа пилота симулятора очень важна, обратная связь с его стороны окажет влияние на разработку машины и наши выступления по ходу гоночного уик-энда. У Даниэля большой опыт участия в гонках, у нас нет сомнений в том, что он станет ценным активом».

Даниэль Хункаделла: «Я рад присоединиться к Aston Martin в качестве пилота симулятора. База в Сильверстоуне впечатляет, я вижу нацеленность на успех всех участников этого проекта и надеюсь помочь команде».

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