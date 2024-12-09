Флорианополис. Хвалиньска стала чемпионкой в обоих разрядах

Майя Хвалиньска выиграла два трофея на турнире WTA 125 в Бразилии



Флорианополис, Бразилия • 2-8 декабря • грунт • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Майя Хвалиньска (Польша, 7) – Илена Ин-Альбон (Швейцария, Q) 6:1, 6:2

Польская теннисистка выиграла третий одиночный трофей в этом году и крупнейший в своей в карьере. В июле Хвалиньска победила на турнирах ITF W50 в Монпелье и Порту. Отметим, что на пути к титулу во Флорианополисе полька проиграла только один сет.

Путь к победе:

R32: Анхела Фита Болуда (Испания) 7:6(3), 6:2

R16: Александра Олейникова (Украина) 7:6(6), 6:1

QF: Маяр Шериф (Египет, 2) 6:3, 4:6, 6:1

SF: Леолия Жанжан (Франция, 8) 6:0, 6:3

FR: Илена Ин-Альбон (Швейцария, Q) 6:1, 6:2



По итогам выступления Майя Хвалиньска поднялась на 128-е место в мировом рейтинге (+30) и обновила свой личный рекорд.

В парном разряде полька также выиграла титул вместе с местной теннисисткой Лаурой Пигосси. В финале польско-бразильская пара победила Валерию Страхову и итальянку Николь Фоссу Уэрго – 7:6(3), 6:3.





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