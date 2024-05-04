В Ужгороде определились чемпионы юниорского турнира, который проходил под эгидой Международной федерации тенниса

В Ужгороде завершился юниорский турнир ITF J30. Это были первые соревнования в Украине под эгидой Международной федерации тенниса после начала полномасштабного вторжения россии.

Одиночный разряд. Девушки. Финал

Вероника Ключ (Украина, 1) — Елизавета Труш (Украина, 3) 6:4, 6:4

16-летняя Вероника Ключ впервые стала чемпионкой турнира ITF Juniors в одиночном разряде (на счету Вероники пять парных титулов). На пути к своему дебютному титулу Ключ также обыграла Анну Щавинскую, Елизавету Гучко, Николь Негрю и Катерину Чуешову, не проиграв ни одного сета.

16-летняя Елизавета Труш впервые дошла до финала на турнире ITF Juniors в одиночном разряде.

Одиночный разряд. Юноши. Финал

Степан Гвилава (Украина, 1) — Александр Колесниченко (Украина, 4) 6:4, 6:3

16-летний Степан Гвилава второй раз дошел до финала на турнире ITF Juniors и завоевал свой дебютный титул. За пять матчей в Ужгороде Гвилава не проиграл ни одного сета, обыграв также Егора Никифорова, Владимира Ревенко, Павла Боднарчука и Ивана Саленко.

Призер турнира в Ужгороде 17-летний Александр Колесниченко впервые сыграл в финале на соревнованиях ITF Juniors.

Парный разряд. Девушки. Финал

Дарина Глибчук/Вероника Павленко (Украина) — Вероника Ключ/Маргартина Охендовская (Украина) 6:3, 0:6, 10-8

15-летняя Дарина Глибчук и ее ровесница Вероника Павленко впервые сыграли в финале турнира ITF Juniors. Девушки одержали в Ужгороде четыре победы и в две встречи завершили в свою пользу на решающем тай-брейке.

Парный разряд. Юноши. Финал

Даниэль Берновский/Роман Филима (Украина) — Тимур Девятьяров/Иван Саленко (Украина, 4) 6:3, 6:2

15-летний Даниэль Берновский и 16-летний Роман Филима провели свой дебютный финал на тунирах ITF Juniors. На соревнованиях в Ужгороде Берновский и Филима проиграли лишь один сет за четыре поединка.

На следующей неделе, на этих же кортах в Ужгороде, пройдет второй турнир ITF J30, организованный ФТУ для украинских игроков по договоренности с Международной федерацией тенниса.

btu.org.ua