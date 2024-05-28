Ролан Гаррос. Стёрнс и Кис продлили свои победные серии на грунте, Утидзима впервые выиграла матч в основе «мэйджора»

В женской сетке Открытого чемпионата Франции завершились матчи первого круга

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Ализе Корне (Франция, WC) 6:2, 6:1

Тамара Корпач (Германия) — Эшлин Крюгер (США) 4:6, 6:4, 7:6(9)

Элина Аванесян (-) — Чжу Линь (Китай) 6:2, 6:4

Анна Блинкова (-) — Сорана Кырстя (Румыния, 28) 6:3, 3:6, 7:6(5)

Элизе Мертенс (Бельгия, 25) — Мария Лурдес Карле (Аргентина) 6:3, 7:6(8)

Петра Мартич (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция, WC) 6:4, 6:4

Аранча Рус (Нидерланды) — Анжелик Кербер (Германия, SR) 6:4, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Грет Миннен (Бельгия) 6:2, 6:3

Виктория Азаренко (-, 19) — Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 6:0

Мирра Андреева (-) — Эмина Бекташ (США) 6:2, 6:3

Пэйтон Стёрнс (США) — Луция Чирич Багарич (Хорватия, Q) 6:3, 6:7(8), 7:6(6)

Дарья Касаткина (-, 10) — Магдалена Френх (Польша) 7:5, 6:1

Мэдисон Кис (США, 14) — Рената Сарасуа (Мексика) 6:3, 6:2

Маяр Шериф (Египет) — Юань Юэ (Китай) 6:1, 6:3

Сара Эррани (Италия, Q) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:3, 6:2

Эмма Наварро (США, 22) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) 6:2, 6:0

Паула Бадоса (Испания) — Кэти Бултер (Великобритания, 26) 4:6, 7:5, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) — Слоан Стивенс (США) 6:1, 6:2

Моюка Утидзима (Япония, Q) — Ирен Бурильо Эскориуэла (Испания, Q) 6:1, 6:1

Арина Соболенко (-, 2) — Эрика Андреева (-) 6:1, 6:2

Мэдисон Кис и Пэйтон Стёрнс продлили свои беспроигрышные серии. Напомним, что на прошлой неделе американки стали чемпионками на турнирах WTA 500 в Страсбурге и WTA 250 в Рабате соответственно.

Сара Эррани прервала серию победу Анны Каролины Шмидловой, которая в середине мая выиграла титул WTA 125 в Парме.

Моюка Утидзима во второй раз играет в основной сетке турнира Grand Slam и записала в свой актив первую победу. В прошлом году японка приняла участие в основе Australian Open. Отметим, что Утидзима выиграла 19-й матч подряд, в том числе 14-й на грунте. В этом месяце она победила на турнирах ITF в Гифу (W100), Трнаве (W75) и Мадриде (W100). Дальше японка встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Для неё это будет первый матч против соперницы из тор-10.

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