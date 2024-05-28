Мистер-адаптация. Как простота Мендилибара творит чудеса и позволяет зацепиться за трофеи

По случаю финала Лиги конференций изучаем особенности работы руководителя греческого клуба

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С каждым сезоном Лига конференций все больше приобретает шарм. В то же время мы не удивимся, если до сих пор есть когорта фанов, которым не нравится этот турнир. Но даже самый ярый хейтер должен признать очевидное – соревнование открывает новые возможности для команд, которые не дотягивают до топового уровня, но в перспективе имеют такие амбиции.

Вот когда бы мы еще увидели "Рому", "Фейеноорд", "Вест Хэм" и "Фиорентину" в финале еврокубка – пусть и третьего по знаковости? Или "Олимпиакос" – оказывается, представитель греческого чемпионата находится на такой стадии впервые с 1971-го (напомним, 53 года назад "Панатинаикос" стал триумфатором Кубка европейских чемпионов). Разве это не крутая история, достойная просмотра.

Это же касается ее главных героев – например, Хосе Мендилибара. Если оглянуться назад, то за карьеру баск сменил ряд клубов (среди них – "Атлетик" Бильбао, "Вальядолид", "Эйбар" и "Леванте"), но получил желанную славу именно у руля "Севильи".

В марте 2023-го специалист принял "нервионцев", провел 17 поединков и оформил трофей Лиги Европы – оставил позади "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и в решающий момент справился с "Ромой".

Блестящий результат, который, к сожалению, был несколько размыт с началом кампании 2023/24 – руководство провалило летнее трансферное окно, команда плохо вошла на дистанцию Ла Лиги, начались поиски виновника, и им в октябре прогнозируемо стал Мендилибар (а с кого же еще снимать скальп, как не с тренера?).

Впрочем, долго без работы испанец не сидел – в феврале 2024-го за ним пришел "Олимпиакос". Эвангелос Маринакис, эксцентричный владелец пирейцев (в частности, владеет "Ноттингем Форест" и "Риу Аве"), не угадал с назначением Диего Мартинеса, также попробовал на посту Карлуша Карвальяла, но последний вообще не поймал ритм и был выпровожен за порог после поражения в дерби "Панатинаикосу" (0:2).

Зашевелились "красно-белые" с Мендилибаром – да, национальное золото было упущено (ПАОК оторвался на 6 очков), однако все нивелировало выступление в ЛК. 2:0 против "Ференцвароша", шикарный камбэк в борьбе с тель-авивским "Маккаби" (7:5), лучшая реализация во время серии пенальти (3:3; 3:2), вышвырнувшая за борт "Фенербахче" – действительно классный перформанс.

Вишенкой на торте стало избиение "Астон Виллы" – стопроцентно фаворита текущего розыгрыша. Англичане сгорели дома 2:4, еще дважды пропустили на выезде, после чего о Хосе вновь заговорили во весь голос. Во-первых, коуч дошел до финала международного турнира два года подряд, да еще и с разными коллективами, что случается очень и очень редко – например, в ЛЧ есть лишь один такой случай, посвященный Томасу Тухелю (немец сделал это в 2020-м с "ПСЖ", а в 2021-м – во главе "Челси").

Еще примечательная особенность – как видите, Мендилибар является прекрасным антикризисным менеджером, который не боится подобрать проект в не самых лучших условиях и постепенно делает из него "конфетку". Соответственно, возникает вопрос – а как это удается? Давайте разберемся.

Простое не отождествляется с плохим

Прежде чем пригласить Хосе, правление "Севильи" консультировалось с Марко Дмитровичем – сербский голкипер плодотворно работал с наставником в "Эйбаре". "Меня спросили о нем, я старался быть максимально искренним. Я высказал свое мнение и добавил, что Менди – гений. Все в "Севилье" знают мое мнение", – пояснил исполнитель.

Но в чем гениальность? Мендилибар не является каким-то изысканным – наоборот немного старомодным. Это даже прослеживается в манере одеваться – вместо дорогого костюма, который привлечет дополнительное внимание телекамер, Хосе обычно выбирает спортивный вариант. Никакого блеска, зато просто и удобно.

Так же и с принципами работы – зачем придумывать пятое колесо, если достаточно четырех? Баск десятилетиями использует тактические рисунки 4-2-3-1 и 4-4-2 и не считает нужным выходить за определенные рамки. Главное, чтобы мяч максимально быстро оказался в штрафной – именно поэтому Мендилибар не совсем понимает того же Пепа Гвардиолу, который еще не так давно был слишком сильно сконцентрирован на контроле.

"Футбол Пепа – это владение ради владения. Распасовка между центральными защитниками? Какой же это контроль мяча? Если я получил мяч, то надо создавать моменты. Мяч нужен не для того, чтобы сделать 150 касаний подряд. Если у тебя 150 касаний, то столько же шансов забить, но ты должен быть нацеленным на ворота. Если нет – это невозможно, я против этого", – утверждал наш герой.

Громкое заявление, не правда ли? Да ещё и от кого – до победы в Лиге Европы менеджер воспринимался нишевым, таким, кого не будут хватать с руками и ногами. Так происходит и сейчас, однако к Мендилибару всё чаще прислушиваются – как ни крути, любому не покоряются трофеи.

4-4-2, вертикальный футбол, направленность на ворота, никаких выкрутасов и хитростей – это трудно назвать секретным оружием, которое стоит немедленно копировать или демонстрировать на курсах повышения квалификации. Так играют … все. Где же здесь секрет?

"Люди знают меня как тренера, который предпочитает схему 4-4-2 и любит прямолинейный стиль игры. Тренера, любящего насыщенную игру в чужой штрафной площадке. Но мне нужны умные игроки. Мне нужны игроки, умеющие действовать между соперниками при обороне, а не один на один. Я не люблю единоборства. Мне нравится, когда игроки их предугадывают. Я не хочу, чтобы они бежали ради бега, а появлялись как ниоткуда и забирали мяч, не прилагая больших усилий", – рассказал Хосе.

В то же время Мендилибар тонко и точно чувствует настроение раздевалки. Когда ты берешь ответственность за клуб, где твой предшественник только что оставил после себя выжженную землю, вряд ли игроки смирятся с новым давлением. Напряжение должно спасть и отойти на задний фон – и вот здесь тренер не берется что-то придумывать непонятное, наоборот все упрощает и пытается выжать максимум из так называемого "конфетно-букетного" периода.

Это не новость, когда коллектив резко приходит в себя после изменений на мостике – каждый желает себя зарекомендовать и выкладывается на максимум. Другое дело, что большинство коучей не знает, как действовать в дальнейшем – вспышка постепенно и обязательно исчезает, а с серыми буднями справиться нелегко. Это прекрасно почувствовал на себе Хосе – в конце концов, иначе бы его не убрали в "Севилье".

Не факт, что баск долго продержится и в "Олимпиакосе" (Маринакис не сильно церемонится со специалистами, в чем мы убедились на примере того же "НФ"), однако у Мендилибара не отнять умения по поддержанию правильной атмосферы – что на тренировках, что на поле.

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"Я всегда говорил, что люблю простые вещи. Стараюсь не усложнять жизнь игрокам. Хочу, чтобы они чувствовали себя комфортно, и тогда мы можем совершенствоваться. Хорошие результаты однозначно помогают с самого начала. Были матчи, в которых мы победили, хотя выглядели не слишком хорошо. Иногда именно результаты заставляют вас поверить в то, что вы делаете. Именно так получилось в "Севилье", особенно на старте.

Я всегда говорю то же самое. Мне нравится видеть футболистов счастливыми на тренировках. Я стараюсь этого достичь. Мне хочется, чтобы игроки знали, что тренировка понравится. Она будет тяжелой, но интересной. Я не хочу, чтобы они боялись или думали, что тренировка будет неудачной.

В матчах я требую другого. Предпочитаю играть широко и видеть, как команда играет на чужой половине поля, а не на своей".

Греческие СМИ не скрывали восхищения тренером, как только он появился (дебютировал с шести побед подряд на всех фронтах), искали параллели с "Севильей" и популяризировали термин "эффект Мендилибара". Проблема лишь в том, что вскоре "Олимпиакос" оказался на распутье – стало очевидно, что пирейцы не имеют достаточно ресурсов, чтобы цепляться за все на свете.

Нечто похожее было и в прошлом году – "нервионцы" сделали невозможным вылет из Примеры, закрыли глаза на посторонние факторы и выложились в Лиге Европы. А вот то, что "Олимпиакос" выбыл из чемпионской гонки, не понравилось фанатам – Хосе отпустил ситуацию в Суперлиге, и теперь вынужден доказывать, что сделал это ради триумфа в Лиге конференций.

Ясно одно – если грекам и не повезет против "Фиорентины", то Мендилибар все равно будет пользоваться спросом на рынке. Испанец отлично адаптируется к обстоятельствам, вышел из зоны комфорта (хотя бы покинул родину ради "Олимпиакоса") и спокойно находит подход. А это, как показывает практика, дорогого стоит.

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