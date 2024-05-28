ОФИЦИАЛЬНО. Деревянченко в августе проведет бой против Кристиана Мбилли

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко

Украинский боксер-профессионал Сергей Деревянченко (15-5, 10 KO) узнал своего следующего соперника.

Украинский боксер 17 августа 2024 года в Квебеке (Канада) проведет бой во втором среднем весе против непобежденного французского боксера Кристиана Мбилли (26-0, 22 КО).

На кону будут стоять титулы WBC Continental Americas и WBA International, которые будет защищать Кристиан Мбилли.

21 апреля Деревянченко уверенно по очкам победил американца Вона Александера, который по ходу поединка побывал еще и в нокдауне.

sport.ua