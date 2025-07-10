Динамо проиграло Мидтьюлланду 1:3 в товарищеском матче

Киевское «Динамо» провело очередной товарищеский матч на сборах в Австрии, где встретилось с датским клубом «Мидтьюлланд». Несмотря на активное начало и забитый мяч в первом тайме, украинская команда уступила со счётом 1:3. Судьба встречи решилась в первые минуты второго тайма, когда киевляне пропустили два быстрых мяча и не смогли восстановить контроль над игрой.

Встреча прошла на стадионе «Терменштадион» в Бад-Вальтерсдорфе. Единственный гол за «Динамо» забил Пихальонок на 21-й минуте, удачно замкнув комбинацию. Однако уже на 33-й минуте датчане сравняли счёт благодаря точному удару Джу. После перерыва «Мидтьюлланд» усилил давление, и это дало результат. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Второй тайм стал роковым для «Динамо»

Ключевым отрезком игры стали первые десять минут второго тайма. На 49-й минуте Гогорса вывел «Мидтьюлланд» вперёд, а уже через семь минут Этим закрепил преимущество — 1:3. Несмотря на многочисленные замены со стороны киевлян, изменить ход встречи им так и не удалось. В игре стало заметно, что команда физически уступает сопернику после перерыва.

Интересно, что соперник произвёл сразу девять замен в перерыве, благодаря чему получил преимущество в свежести и смог эффективно прессинговать. У «Динамо» же ротация началась позже, и это могло повлиять на динамику.

Подробности состава и замен

Главный тренер «Динамо» дал игровое время практически всем футболистам. На поле вышли как опытные игроки, так и молодёжь. Массовая замена произошла на 62-й минуте, когда были заменены почти все полевые игроки.

Состав «Динамо»:

Моргун (Суркис, 62), Вивчаренко (Дубинчак, 62; Гусев, 73), Попов (Захарченко, 62), Михавко (Биловар, 62), Бражко (Михайленко, 62), Волошин (Караваев, 62), Шапаренко (Яцик, 62), Пихальонок (Буяльский, 62), Ярмоленко (Торрес, 62), Супряга (Кабаев, 62), Ванат (Пономаренко, 62)

Состав «Мидтьюлланда»:

Олафссон, Мбабу (Габриэль, 46), Ли Хан Бом, Серенсен, Паулинью (Бак, 46), Осорио (Гогорса, 46), Педро Браво (Йоханессен, 46), Кастильо (Дани Силва, 46), Андреасен (Шимшир, 46), Букса (Чилуфья, 46), Джу (Этим, 46)

Лучшие моменты и голы матча

Голы в матче распределились следующим образом:

21′ — Пихальонок (1:0)

— Пихальонок (1:0) 33′ — Джу (1:1)

— Джу (1:1) 49′ — Гогорса (1:2)

— Гогорса (1:2) 56′ — Этим (1:3)

Жёлтую карточку в матче получил только один игрок — Этим, на 70-й минуте. Несмотря на старания «Динамо» и попытки наладить атакующую игру, датчане грамотно контролировали центр поля и не дали сопернику шансов сократить разницу.

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