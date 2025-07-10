Альберс: Лоран Мекис – верный выбор для Red Bull Racing

Бывший гонщик Формулы 1 Кристиан Альберс считает назначение Лорана Мекиса верным шагом для Red Bull Racing…

Кристиан Альберс: «Хорнер упустил контроль над ситуацией. Я не хочу принижать его заслуги – он построил команду с нуля и добился с ней большого успеха, но в последние годы был больше всего сосредоточен на том, чтобы остаться на своём месте.

Собственное положение для Хорнера было важнее команды. Он уволил Роба Маршалла, не договорился с Эдрианом Ньюи, предложил Серхио Пересу продлить контракт, стоивший команде больших денег. Спортивные результаты ухудшились, возникли вопросы по поводу будущего Макса Ферстаппена. В какой-то момент владельцы компании просто сказали: «Всё, хватит».

Я – фанат Мекиса по ряду причин. Я работал со многими инженерами, но Мекис действительно хорош. Его технические познания огромны во всех областях. Он рос шаг за шагом: в том числе благодаря своей работе в FIA, а затем в Ferrari. Прошло двадцать лет после Minardi, и теперь он стал руководителем одной из крупнейших команд Формулы 1. Я думаю, что он — правильный выбор».

Мекис – открытый, честный, спокойный, чуткий и всегда вежливый. К нему всегда можно обратиться, и это вызывает доверие. Надеюсь, у него будет время, чтобы люди в команде снова почувствовали себя счастливыми, и он сможет начать строительство. Но для начала ему понадобятся несколько месяцев, чтобы со всеми познакомиться.

Я не верю, что Макс сказал: «Либо он уходит, либо я ухожу». Он не такой. Думаю, он дал понять, что нужно что-то менять. Red Bull ничто без Макса, а так не должно быть в топ-команде. Приход Мекиса станет позитивным импульсом для Red Bull. Хорошо, что он стал и руководителем команды, и исполнительным директором, если кто-то и разбирается в этом деле, то это он».

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