Большой финал сезона REC на Moscow Raceway

5 октября Российская серия гонок на выносливость REC завершает сезон 2024 года. На старт финального этапа серии, Гран При СПОРТС, выйдут тридцать экипажей.

Предыдущие гонки сезона прошли в условиях жаркой и сухой погоды, но на этот раз возможен дождь. Об интриге пятого этапа рассказал учредитель серии REC Игорь Ермилин.

Игорь Ермилин: «Я всегда говорил, чтобы гонка Формулы 1 была интересной, нужен дождь и/или масло на трассе. Это можно сказать и о любых других кольцевых гонках.

В личном зачете REC 2024 среди более ста пилотов, набравших очки за сезон, идёт плотная борьба. Список возглавляют пилоты команды Sportсar Racing Team Виталий Ларионов и Иван Щербаков. Команда в нынешнем сезоне выставила на старт три экипажа в двух классах. В то же время, следующие за ними тридцать пилотов других экипажей имеют очень небольшое отставание и все шансы значительно улучшить свои позиции в личном зачёте после пятого этапа.

В классе CN Pro судьба победы явно не решена. Шансы высоки у экипажа №111 Blackthorn, чья Ligier, кстати, сгорела на предыдущем этапе, а также у экипажа №21 BALCHUG Racing, который, по предварительной информации, не примет участие. Теоретические шансы есть и у экипажа №31 AIMOL Racing.

В классе GT Pro три первые позиции в зачёте у автомобилей GT Pro Touring (в подготовке TCR). Автомобили GT3 из-за пропусков этапов и сходов не выдержали конкуренции в классе. Однако на финальном этапе бой автомобилям GT Pro Touring дадут Porsche 911 GT3 (Ларионов, Смоляков, экипаж №25), а также два российских спорткара Rossa LM GT (Русинов, Мещеряков, экипаж №26) и прогрессирующая Marussia GT (Добрынина, Соловов, экипаж №7).

В классе GT на финальном этапе разрешится интрига в борьбе за лидерство между экипажами Sportcar Racing Team №5 и Team Garis №34, которых сейчас разделяет всего 10 очков. При этом, победа второй и второе место первой приведёт к равенству очков. YADRO Motorsport №16, вероятнее всего, потеряет 3-е место.

В классе GT Light минимальные отрывы в первой пятёрке, а второе место занимает экипаж №93 Arena Racing Team на автомобиле Mazda 3, которая практически в 1,5 раза по мощности двигателя слабее конкурентов. Как говорится, стабильность – признак мастерства. Ожидаемый во время гонки дождь будет на стороне экипажа №93 и может улучшить позиции экипажа Mazda Karting Academy №53.

В классе СN результат среди экипажей на автомобилях Shortcut практически предрешён. Даже если экипаж № 99 SUN ZORRO не заявится на этот этап, они останутся лидерами REC 2024 в своем классе».

Для болельщиков приятным сюрпризом станет возвращение экипажа №71 команды KTM RT Russia на редком для России автомобиле КТМ X-Box GT4 в классе GT. Экипаж вернулся в гонку после годичного перерыва.

Новым участником станет тольяттинский экипаж №113 команды RS Motorsport, выступающий в классе GT Light на автомобиле Mini Cooper. С появлением этого экипажа можно констатировать, что серия расширила географию участников до экипажей из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Новороссийска и Тольятти.

Вновь ожидается дебют российского суперкара ROSSA команды G-Drive Rossa Racing чемпиона мира по гонкам на выносливость Романа Русинова. Экипаж заявлялся на прошлый этап, но не вышел на старт. Роман прокомментировал снятие экипажа тем, что ему важно, чтобы автомобиль был максимально готов к гонке. Организаторы надеются увидеть Rossa LM GT на старте, но просят болельщиков отнестись с пониманием всей сложности процесса.

Для болельщиков на автодроме предусмотрена дополнительная программа. Зрители смогут выйти на стартовую решетку, прогуляться по пит-лейн, наблюдая за работой команд в боксах, проехаться по трассе на гоночном такси или экскурсионном автобусе с гидом, который расскажет о каждом повороте и всей истории автодрома Moscow Raceway.

Для юных болельщиков предусмотрена бесплатная детская комната с видом на стартовую решётку.

Организаторы советуют посетить соревнования даже несмотря на возможный дождь, рекомендуют тепло одеться и взять зонты. На автодроме есть крытые зоны трибуны и кафе. Так можно окунуться в атмосферу проведения гонок на легендарном немецком Нюрбургринге или бельгийской трассе Спа, где непогода – неотъемлемая часть программы, делающая гонки очень интересными.

Билеты на сайте www.superrace.ru

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