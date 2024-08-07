О контракте Ньюи с Aston Martin объявят в сентябре?

Итальянский журнал Autosprint сегодня посвятил две статьи Эдриану Ньюи и следующей главе в карьере знаменитого конструктора гоночных машин. И эта глава не будет связана с Ferrari.

Как пишет издание, переговоры с Ньюи больше года назад начал лично Пьеро Феррари, после чего у них было несколько встреч, в том числе в дни Гран При Италии в Монце. Параллельно Ньюи вместе с Эдди Джорданом, его давним другом и менеджером, вёл переговоры и с другими командами, в частности с McLaren, Williams и Aston Martin.

А дальше, если верить Autosprint, произошло следующее: Феррари предложил Ньюи изложить в письменном виде свои пожелания. Поскольку один из принципов компании Ferrari можно сформулировать, как «мы за ценой не постоим», то к финансовым запросам гения аэродинамики в Маранелло были готовы.

Проблема была в другом: Ньюи захотел, чтобы у него было право влиять на решения, которые всегда входили в компетенцию руководителя команды, в том числе потребовал, чтобы у него было право вето, которое распространялось бы на несколько областей. Речь о найме на работу новых инженеров, распределении обязанностей между специалистами, заключении контрактов с технологическими партнёрами и т.д.

Разумеется, здесь своё слово сказал Фредерик Вассёр, который не мог согласиться с таким подходом. В общем, очередная попытка пригласить Эдриана Ньюи на работу в Ferrari успехом не увенчалась – за несколько предыдущих десятилетий таких попыток было уже то ли три, то ли четыре.

Тогда Ньюи выбрал Aston Martin, и о его контракте с командой Лоуренса Стролла будет объявлено в сентябре, поскольку до конца августа действуют определённые контрактные обязательства перед Red Bull, не позволяющие делиться информацией такого рода. Итальянское издание пишет об этом в совершенно определённом ключе, но не ссылается ни на какие источники.

Якобы все необходимые договорённости были достигнуты ещё пару месяцев назад. Причём Ньюи убедил вполне конкретный и детально проработанный бизнес-план, подкреплённый миллиардными инвестициями: прославленный конструктор поверил, что в среднесрочной перспективе команда из Сильверстоуна сможет вступить в спор за победы в гонках и чемпионатах. Тем более что в Aston Martin ему будет предоставлено право влиять на кадровую политику и приглашать на работу тех специалистов, кого он сочтёт нужным.

Немаловажно и то, что Ньюи верит в способность мотористов Honda разработать к 2026 году конкурентоспособную силовую установку нового поколения. Aston Martin при этом будет получать японские двигатели на основе эксклюзивных договорённостей. А саудовский нефтяной гигант Aramco обеспечит команде не только экономическую, но и необходимую техническую поддержку, связанную с разработкой и производством синтетического топлива.

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