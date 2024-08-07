Обидная ничья Динамо, новая работа Луческу, трансфер за 95 млн. Главные новости за 6 августа

Киевляне пропустили в последней атаке

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“Динамо" упустило победу над "Рейнджерс" в ЛЧ

Киевляне неплохо смотрелись на фоне шотландского гранда и большую часть матча вели в счете благодаря голу Андрея Ярмоленко. Концентрацию "Динамо" потеряло лишь на 94-й минуте — и этого хватило "Рейнджерс", чтобы сравнять счет. Теперь ответная игра в Глазго будет еще сложнее.

Остальная ЛЧ: гол Тайсона, поражения Моуриньо и "Карабаха"

Из неожиданностей отметим домашнее поражение "Карабаха" от "Лудогорца", а еще сухую победу "Мидтьюлланна" над "Ференцварошем". Кроме того, "Фенербахче" Жозе Моуриньо в гостях уступил "Лиллю", но тут борьба еще впереди, а наш старый знакомый Тайсон забил за ПАОК на поле "Мальме" – опять-таки, равная игра.

Лига Европы и Лига конференций: сенсация от армян, победа Маккаби

3:1 армянского "Ноах" в матче Лиги конференций с АЕК — явно главная сенсация дня. Также довольно неожиданно, хотя и не настолько "Петрокуб" из Молдовы переиграл валлийский "Нью-Сейнтс" в Лиге Европы. Ну, и "Маккаби Тель-Авив" здесь же легко увез победу из Литвы.

Мирча Луческу официально возглавил сборную Румынии

79-летний тренер подписал контракт до конца ЧМ-2026. В сборной Румынии он заменит Эдварда Йорданеску, с которым команда победила Украину на Евро-2024. Примечательно, что Луческу ранее уже тренировал Румынию — в 1981-86 годах. Без работы опытнейший наставник оставался с ноября 2023-го, когда его уволило "Динамо".

Анчелотти убеждал Лунина остаться в "Реале" – СМИ

Об этом пишет El Nacional. Папа Карло не предложил ничего нового — только место дублера Тибо Куртуа. Сам Лунин, по слухам, не против покинуть Мадрид, чтобы играть больше, но предложений на данный момент не получил.

Хулиан Альварес переходит в "Атлетико" за 95 млн

Фабрицио Романо пишет, что официально все объявят уже в среду. "Ман Сити" получил за Альвареса 75 млн сразу и еще 20 — бонусами. Кроме того, "Матрасники" покупают еще и Коннора Галлахера из "Челси". В то же время юный нападающий Саму Омородион едет с "Метрополитано" на "Стэмфорд Бридж" за 35 млн.

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