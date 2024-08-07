«Я собираюсь вернуться». Ломаченко рассказал о своих планах

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Боксер Василий Ломаченко коротко подтвердил, что в 2024 году боев не будет, несмотря на варианты проведения поединков легкого веса против Джервонты Дэвиса или Шакура Стивенсона.

«Я собираюсь вернуться в следующем году. Сейчас в моих планах – отдых. Весь боксерский бизнес я оставляю на следующий год», – сказал Ломаченко.

В мае украинский боксер победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF легкого веса.

Ранее промоутер Боб Арум сообщал, что Дэвис остается одним из вариантов для Ломаченко на первый квартал 2025 года.

sport.ua