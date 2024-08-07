Клеман: Болельщики на следующей неделе сделают столько шума, что с Хэмпдена слетит крыша

Наставник Рейнджерс дал послематчевый комментарий клубному каналу
сайт «Рейнджерс»
Филипп Клеман доволен итогом первой встречи.
“Голкипер соперника сделал несколько хороших сэйвов. Он вратарь национальной сборной, а "Динамо" – команда со многими качествами. На этапе перестройки, в которой мы находимся, и то, что демонстрируют игроки, это шаг вперед, которого я хотел, и это действительно важный результат.
Надеюсь, что болельщики на следующей неделе сделают столько шума, что с "Хэмпдена" слетит крыша".
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"Динамо" – действительно хорошая команда, они играют вместе 4-5 лет, поэтому у них много автоматизма. Я очень доволен тем, как моя команда реагирует. У них были свободные выходные перед этой игрой. Мне интересно, собираются ли они играть в выходные, но мы проделаем нашу работу по-своему.
Важно, что в определенные моменты мы хорошо прессинговали. Во втором тайме мы спокойнее держали мяч. Мы слишком легко теряли его в первом тайме", – отметил специалист.
Бельгийский специалист возглавляет "Рейнджерс" с октября прошлого года.