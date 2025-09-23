Арсенал потерял Мадуэке на два месяца из-за травмы

Лондонский Арсенал лишился своего вингера Нони Мадуэке, который получил травму колена в одном из последних матчей команды. Как сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, диагноз 23-летнего футболиста пока не подтвержден, но радостная новость заключается в том, что ему удалось избежать разрыва крестообразных связок, что могло бы существенно усложнить процесс восстановления. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По предварительным данным, Мадуэке придется восстановиться после травмы в течение примерно двух месяцев. Это серьезная потеря для клуба, так как молодой футболист демонстрировал хорошие перспективы, но из-за травмы его участие в играх Арсенала на ближайшие недели станет невозможным. Несмотря на его яркие выступления на клубном уровне в прошлом сезоне, в текущем 2025/26 году Нони сыграл всего 6 матчей, не отличившись ни одним результативным действием.

Восстановление игрока, как и тренерский штаб, ждали с нетерпением, ведь он мог бы помочь в атакующих действиях, но теперь клубу придется подстраиваться под его отсутствие. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мадуэке в 40 миллионов евро, что свидетельствует о его высоком потенциале на футбольной арене.

Для Арсенала этот период будет непростым, особенно с учетом текущих амбиций клуба в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Вслед за потерей Мадуэке, тренерский штаб будет вынужден находить новые варианты для усиления атакующих линий.

