Барселона пзавершает новое соглашение с Фрэнки де Йонгом

Барселона готовится продлить контракт с полузащитником Фрэнки де Йонгом. Стороны уже согласовали основные условия нового соглашения, и теперь все, похоже, близко к финализации. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Как сообщает источник, клуб предлагает де Йонгу контракт на три дополнительных сезона после текущего, при этом зарплата футболиста будет немного ниже, чем сейчас. Это связано с тем, что в этом году игрок получает больше из-за отсрочек выплат, вызванных пандемией Covid-19. Тем не менее, де Йонг доволен условиями и готов продолжить карьеру в каталонском клубе. Новый контракт вступит в силу с 2026 года, когда начнется обновление условий и зарплаты.

