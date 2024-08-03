16 лет назад Харлан помогла одержать волевую победу на ОИ в командных соревнованиях. Тогда Украина тоже взяла золото

История повторяется

Фото – Церемонія “Людина року”

В 2008 году Харлан вместе с Еленой Хомровой, Галиной Пундик и Ольгой Жовнир приняла участие на Олимпийских играх в Пекине. Дойдя до финала, украинки в решающем поединке встретились с китаянками.

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После первых дуэлей украинки проигрывали в десять уколов. Но благодаря Елене Хомровой и Ольге Харлан они не только отыграли большой разрыв, но и сумели одержать волевую победу 45:44. Таким образом, спортсменка уже в 17 лет завоевала золотые медали Олимпиады.

"Княгиня Ольга" за свою карьеру выиграла 48 наград на ОИ, чемпионатах мира, Европы, Европейских играх и Универсиаде.

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