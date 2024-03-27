Определились все участники финальной части Евро-2024

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После решающих матчей плей-офф квалификации Евро-2024 определились последние 3 участника финальной части турнира. Ими стали сборные Украины, Грузии и Польши.

Грузия в серии послематчевых пенальти одолела Грецию и впервые в истории сыграет на большом форуме национальных команд, Польша также в серии послематчевых 11-метровых победила Вельс, а Украина вырвала волевую победу. над Исландией.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоялась еще 2 декабря 2023 года в Гамбурге. 24 команды были распределены по 6 группам (в каждой — по 4 сборные), поэтому заранее было известно, в какие именно квартеты попадут победители Пути А, В, С стыковых матчей отбора.

Состав всех групп

Группа A

Германия Шотландия Венгрия Швейцария

Группа B

Испания Хорватия Италия Албания

Группа C

Словения Дания Сербия Англия

Группа D

Польша Нидерланды Австрия Франция

Группа E

Бельгия Словакия Румыния Украина

Группа F

Турция Грузия Португалия Чехия

Формат

В 1/8 финала выйдут по 2 лучшие сборные из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места.

Место проведения

Чемпионат Европы-2024 примет Германия. Турнир начнется 14 июня, а завершится 14 июля. Матчи будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024

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