Определились все участники финальной части Евро-2024

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После решающих матчей плей-офф квалификации Евро-2024 определились последние 3 участника финальной части турнира. Ими стали сборные Украины, Грузии и Польши.
Грузия в серии послематчевых пенальти одолела Грецию и впервые в истории сыграет на большом форуме национальных команд, Польша также в серии послематчевых 11-метровых победила Вельс, а Украина вырвала волевую победу. над Исландией.
Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоялась еще 2 декабря 2023 года в Гамбурге. 24 команды были распределены по 6 группам (в каждой — по 4 сборные), поэтому заранее было известно, в какие именно квартеты попадут победители Пути А, В, С стыковых матчей отбора.
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Состав всех групп
Группа A
- Германия
- Шотландия
- Венгрия
- Швейцария
Группа B
- Испания
- Хорватия
- Италия
- Албания
Группа C
- Словения
- Дания
- Сербия
- Англия
Группа D
- Польша
- Нидерланды
- Австрия
- Франция
Группа E
- Бельгия
- Словакия
- Румыния
- Украина
Группа F
- Турция
- Грузия
- Португалия
- Чехия
Формат
В 1/8 финала выйдут по 2 лучшие сборные из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места.
Место проведения
Чемпионат Европы-2024 примет Германия. Турнир начнется 14 июня, а завершится 14 июля. Матчи будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.