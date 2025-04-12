До зоны спасения 4 балла. Плимут без Таловерова обыграл одного из претендентов на выход в АПЛ

"Плимут" без украинского защитника Максима Таловерова, обыграл одного из претендентов на выход в АПЛ.
Команда встречалась с "Шеффилд Юнайтед". В первом тайме гости вышли вперёд усилиями Рак-Саки.
"Плимут" проявил характер и отыгрались на последних минутах. На 81-й минуте счёт сравнял Райан Харди, а на 88-й Мухамед Тиджани вывел хозяев вперёд.
Команда Максима Таловерова выгрызла 3 балла в матче и теперь в четырёх очках от спасительного 21-го места.
Напомним, что Максим Таловеров травмирован и сейчас не играет за английский клуб.