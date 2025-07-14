Капитан Челси: Это то, о чём я мечтал всю свою жизнь

Капитан "Челси" Рис Джеймс осуществил ещё одну детскую мечту, подняв трофей Клубного Чемпионата мира 2025 после победы над "ПСЖ" (3:0).

"Это то, о чём я мечтал всю свою жизнь. С самого детства я мечтал поднимать трофеи с этим клубом. Это невероятный момент. Это большой турнир, в котором соревновались лучшие команды мира, но нам удалось завоевать трофей. Это фантастическое чувство — поднять его на такой сцене. В присутствии друзей и семьи, так что это просто невероятно.

Мы знали, что игра будет сложной, и что будут отрезки, когда мы останемся без мяча, но нам нужно было действовать как единое целое и держаться вместе. Мы забили три гола, и это невероятное чувство. Это была фантастическая игра", — сказал Джеймс.