Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шенон Бриггс

Бывший чемпион мира Шенон Бриггс высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«У Дюбуа ноль шансов. Я шучу. Это захватывающий бой, я постоянно говорю, что Александр победит, но я не уверен. Это тяжелый бой. В супертяжелом весе может все решить один удар. БАМ! И это конец, дело сделано», – сказал американец.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua