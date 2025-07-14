Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк ухудшили свои позиции по итогам Уимблдона, Олейникова обновила личный рекорд, Снигур выбыла из топ-200

Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA



Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины, опустившись по итогам Уимблдона на 14-е место в мировой классификации (-1). Элина проводит 365-ю неделю в карьере среди двадцати сильнейших теннисисток мира.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк на этой неделе опустилась на 27-й строчку в рейтинге WTА (-1).

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская вернулась в топ-40 мировой классификации, поднявшись на 39-е место (+3). Опустилась в рейтинге Юлия Стародубцева – на этой неделе она находится на 72-м месте (-4).

По-прежнему за пределами топ-100 находится Ангелина Калинина, которая эту игровую неделю начинает на 126-м месте (-6).

Свой личный рекорд в рейтинге обновила Александра Олейникова, которая после победы на соревнованиях ITF W75 в Гааге поднялась на 170-ю строчку (+23).

Впервые с октября 2021 года выбыла из топ-200 Дарья Снигур – на этой неделе она 201-я ракетка мира (-39).

Наибольший прогресс среди украинок в обновленном рейтинге показала Анастасия Фирман, которая поднялась на 1053-е место (+58). Наибольший регресс на этой неделе у Анастасии Запаринюк – 1200-е место (-151).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 16-е место в мировой классификации (-2).

Надежда Киченок начинает неделю на 74-й строчке (-20), а Марта Костюк опустилась на 85-ю позицию в парном рейтинге WTA (-8).

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