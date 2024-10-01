Пекин. Киченок и Костюк не смогли выйти в четвертьфинал соревнований

Украинские теннисистки проиграли во втором круге турнира WTA 1000 в Китае

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-) 1:6, 0:6

Киченок и Костюк провели первый совместный турнир с октября 2021 года, когда вместе играли на соревнованиях в Клуж-Напоке. Напомним, что вчера украинки победили вторых сеяных Катержину Синякову и Тэйлор Таунсенд, отыграв три матчбола.

Изначально Людмила Киченок должна была сыграть в Пекине вместе с Еленой Остапенко, однако латвийка отказалась от выступления на турнире из-за травмы мышц живота.

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