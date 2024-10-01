Экс-хавбек Интера и Реала Снейдер собирается начать тренерскую карьеру

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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил о планах начать тренерскую карьеру.

"Мне всего 40, у меня много времени. На самом деле я еще не начал курс обучения, это все в планах.

Я действительно собираюсь начать, но по-своему. У меня еще есть кое-какие личные дела, которые, конечно, тоже не способствуют началу. Скоро я вернусь", – сказал Уэсли в эфире ток-шоу Ziggo Sport.