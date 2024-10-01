Американский боксер был застрелен в Лос-Анджелесе

Майлик Бирдсонг

В Лос-Анджелесе застрелили американского боксера Майлика Бирдсонга.

Стрельба произошла около 16:50 по тихоокеанскому времени в квартале 1600 на 87-й улице, согласно сообщению полиции Лос-Анджелеса. Бирдсонг стоял возле автомобиля со своей девушкой внутри, когда подъехало другое транспортное средство.

«Потерпевший побежал к своему дому, когда двое подозреваемых вышли из автомобиля и погнались за ним, продолжая стрелять», – рассказал представитель полиции Лос-Анджелеса.

Бирдсонг был доставлен в ближайшую больницу, но врачи не сумели помочь спортсмену. Согласно отчету полиции, Майлик умер от 7 выстрелов в тело.

sport.ua