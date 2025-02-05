Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чісора

Ветеран хевивейта Дерек Чисора рассказал, как это – быть профессиональным боксером.

«Бокс – это спорт для мерзавцев. Если ты боксер – то ты мерзавец, нехороший человек. Если ты хороший человек, то ты не приходишь в бокс. Будем объективны – бокс это самый богатый спорт, но это и спорт для бедных. Если твой ребенок хочет быть теннисистом или хоккеистом, то это спорт для богатых, потому что надо оплачивать тренировки, покупать все для этого», – сказал Чисора.

8 февраля Чисора проведет боксерский поединок против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.

sport.ua