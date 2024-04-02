«Он это потерял». Тренер Уайлдера объяснил проблемы американца в ринге

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Тренер Малик Скотт уверен, что его подопечный Деонтей Уайлдер в своем следующем поединке не будет таким пассивным, как в бою с Джозефом Паркером.

В декабре Уайлдер уступил Паркеру единогласным решением судей.

«Я считаю, что у Деонтея есть инстинкт убийцы в ринге, его невозможно подавить, но в поединке против Паркера он был слишком спокойный, он все это потерял. Насилие не было приоритетом Вайлдера в тот день, поэтому все получилось так, как получилось».

«Деонтей – убийца, он любит быть жестоким в ринге, но этого не показал. Уверяю вас, это не повторится в следующем бою», — сказал Скотт.

Ранее сообщалось, что новым соперником Уайлдера может стать Чжан Чжилей.

sport.ua