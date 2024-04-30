Еще один мегафайт? Известен следующий соперник Уайлдера после боя с Чжаном

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Американский супертяж Деонтей Уайлдер, который 1 июня проведет бой против Чжана Чжилея, назвал своего следующего соперника после китайского супертяжа.

Турки Аль-Шейх, глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии, объявил, что соперником Уайлдера должен стать Джаред Андерсон, а бой должен состояться 3 августа в Лос-Анджелесе. Деонтей подтвердил эту информацию.

«Я всегда считал, что бокс будет на пике своего развития, если у вас есть такие молодые американские таланты, как Джаред Андерсон. Я тоже верю в его талант и многообещающее будущее. Счастлив снова сотрудничать с Top Rank – мои бои в Эр-Рияде и 3 августа в Лос-Анджелесе войдут в историю», – сказал экс-чемпион WBC.

sport.ua