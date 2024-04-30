Анчелотти: Мадрид никогда не нужно недооценивать в Лиге чемпионов

Фото: Real Madrid/ Helios de la Rubia

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Баварии" высказался по поводу предстоящей встречи.

"Мадрид" никогда не нужно недооценивать в этом соревновании, потому что все знают, на что мы способны. Мы чувствуем уважение от всех.

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Они сильны, они могут играть по-разному и очень опасны. Мы две команды, которые не имеют очень четкой идентичности. Мы оба можем играть по-разному".