Мадрид. Швёнтек в трёх сетах победила Аддад Мая и вышла в полуфинал

Ига Швёнтек второй год сыграет в 1/2 финала на турнире WTA 1000 в Испании

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 11) 4:6, 6:0, 6:2

Польская теннисистка одержала третью победу подряд в четырёх противостояниях с Аддад Мая и второй год подряд сыграет в полуфинале. В целом Швёнтек проведёт пятый полуфинал в текущем сезоне (четвёртый на турнире WTA 1000).

Ига Швёнтек за последние три матча против соперниц из топ-20 записала в свой актив первую победу.

Следующая соперница польки определится в матче Мэдисон Кис (США, 18) — Онс Жабер (Тунис, 8).

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