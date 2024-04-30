Миколенко больше не сыграет в нынешнем сезоне АПЛ

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко из-за травмы ноги пропустит остаток сезона Английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как уже отметил сам игрок на странице в Instagram, операция не потребуется. Он надеется восстановиться к Евро-2024. В нынешнем сезоне Виталий провел 34 матча и забил 2 гола.

Напомним, Миколенко неудачно приземлился на ногу в конце первого тайма с Ливерпулем. Клубу украинца в чемпионате Англии осталось сыграть с Лутоном, Шеффилд Юнайтед и Арсеналом. Несмотря на то, что с команды за финансовые нарушения снимали очки, Эвертон гарантировал себе место в АПЛ на новый сезон.

champion.com.ua