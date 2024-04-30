В Aston Martin надеются на пересмотр штрафа Алонсо

В Aston Martin воспользовались своим правом запросить о пересмотре решения стюардов Гран При Китая, оштрафовавших Фернандо Алонсо за столкновение с Карлосом Сайнсом, произошедшее во время субботнего спринта в 9-м повороте шанхайской трассы.

В тот момент два испанских гонщика боролись за 3-ю позицию, однако в результате контакта между их машинами Алонсо вынужден был сойти с дистанции, тогда как Сайнс финишировал пятым.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, решили, что столкновение было спровоцировано действиями гонщика Aston Martin, за что ему был не просто выписан 10-секундный штраф, но ещё и добавлено три штрафных балла.

Но перед Гран При Майами в FIA подтвердили, что команда из Сильверстоуна воспользовалась своим правом на пересмотр того решения, и повторные слушания пройдут в два этапа.

Утром в пятницу, 3 мая, представителям Aston Martin и Ferrari предстоит вновь пообщаться со стюардами, но в режиме видеоконференции. В информационном сообщении FIA говорится: «Слушания будут организованы в два этапа: первая часть будет посвящена выяснению, действительно ли имеются «новые существенные и значимые элементы, которые не были доступны во время вынесения решения».

В случае, если стюарды в соответствии со Статьёй 14.3 Международного спортивного кодекса решат, что такие элементы существуют, то пройдёт вторая часть слушаний, о времени которой будет объявлено отдельно».

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