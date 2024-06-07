Видео: Зак Браун сделал татуировку в честь победы Норриса

После первой победы в Формуле 1 Ландо Норриса на трассе в Майами в начале мая руководитель McLaren Зак Браун заявил, что готов сделать татуировку в честь этого события. Спустя месяц Зак выполнил обещание – в присутствии Ландо тату-мастер нанёс на правое плече Брауна татуировку со схемой трассы в Майами.

«Да, я сделал это снова! – прокомментировал Зак Браун своё преображение. – Ещё одна татуировка, на этот раз в честь нашей победы в Майами и первой победы Ландо в Формуле 1.

Должен сказать, что это было так же больно, как и в первый раз. К счастью, Ландо был рядом и оказал мне всю необходимую поддержку… Нет!»

Для Зака Брауна это уже не первая татуировка, которую он делает после победы гонщика McLaren в Формуле 1. Зак уже нанёс себе на левую руку схему трассы в Монце в честь первого места Даниэля Риккардо на Гран При Италии в 2021 году.

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