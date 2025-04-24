Видео: Круг по будущей трассе автодрома Madring

На завтрашней презентации в столице Испании будет официально представлен проект трассы будущего Гран При Мадрида, и мы об этом уже рассказывали. В частности, в пятницу днём на территории спортивно-концертного комплекса IFEMA состоится закладка символического первого камня, с которого в самое ближайшее время начнётся строительство автодрома.

О том, что это будет не просто очередное городское кольцо, а именно автодром, говорят следующие факты: длина круга трассы Madring – порядка 5400 м, из них 4100 м будут проложены по территории комплекса IFEMA, и только 1300 – по дорогам общего пользования.

Сегодня промоутеры поделились видеороликом, который даёт самое первое представление о трассе, и надо признать, что даже эта виртуальная версия производит неплохое впечатление. Один только 10-й поворот чего стоит: он будет называться Valdebaras, и у это довольно крутой бэнкинг, поэтому сразу возникают ассоциации с характерными виражами современного Зандфорта.

Но разные участки мадридского кольца чем-то напоминают и Альберт-парк, и Джидду, и Майами, и Монреаль, и даже Монако – список можно продолжить. Тут есть и довольно длинные прямые, и хитрые повороты самых разных конфигураций, и весьма агрессивные поребрики, которые надо атаковать со всей решимостью. Лишь бы подвеска выдержала!

Конечно, пока это лишь виртуальная версия трассы, и её создатели сразу предупредили, что в процессе строительства проект ещё будет корректироваться. К тому же есть доля истины и в словах тех, кто предпочитает не спешить с выводами относительно поведения машин Формулы 1 на Madring, потому что сначала надо понять, какой будет техника нового поколения, на которую чемпионат перейдёт в следующем году.

Источник