Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх пошутил, что бой между британцами Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном может не состояться.
«Я прибыл в Лондон. У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится из-за результатов допинг-тестов Эдди Хирна и Бена Шалома», – пошутил Турки.
Ранее состоялась пресс-конференция, которая завершилась скандалом. Во время дуэли взглядов экс-чемпион мира Юбенк ударил соперника по лицу, держа в кулаке куриные яйца. Разъяренный Бенн пытался ударить в ответ, завязалась драка, но боксеров вовремя остановили.