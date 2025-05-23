Украинские Атаманы. Как сложилась судьба боксеров. Часть 2

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После «серебра» дебютного года в серии состав «Атаманов» существенно обновился. Некоторые боксеры не выдержали конкуренции, другие – Ломаченко, Гвоздик и Усик – пошли на повышение. И на вакантные места были подписаны талантливые украинцы и легионеры из Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Беларуси и Литвы.

Начало получилось молниеносным: 5 побед подряд! В Киеве и Броварах были разбиты американцы, аргентинцы и итальянцы с суммарным счетом 13:2. После этого – гостевые успехи в поединках против алжирцев (4:1) и американцев (3:2). Дальше – довольно неожиданное поражение в Буэнос-Айресе (2:3) и победа над немцами (4:1). Ключевой поединок за 1-е место в группе состоялся 22 февраля 2014 года в Италии. «Атаманы» не сумели на равных противостоять представителям Апеннинского полуострова: фиаско – 0:5. Далее была техническая победа над алжирцами, которые не приехали в Киев, и снова разгром немцев – 5:0. Однако «Итальянские громы» также не допустили ошибки и не позволили себя опередить.

«Украинские атаманы» со 2-го места вышли в плей-офф, где попали на россиян, считавшихся фаворитами. Несмотря на довольно ровные бои, подопечные Валентина Соболевского одержали лишь 2 победы в 8-ми поединках. Причем очки нашей команде принесли легионеры: узбекистанец Дусматов и кыргызстанец Усеналиев.

Таким образом, «Атаманы» завершили выступления на четвертьфинальной стадии. С дебютного сезона-2012/2013 остались Павел Ищенко, Денис Беринчик, Вячеслав Кислицын, Иван Голуб, Дмитрий Митрофанов, Александр Стрецкий, Евгений Барабанов, Денис Пояцика, Ростислав Архипенко и Виктор Выхрист, о которых мы рассказывали в первой части.

Украинские Атаманы: от Шабранского до Усика. Часть 1

Вспомним новичков команды в сезоне-2013/2014.

Вадим Кудряков

Уроженец Керчи после аннексии Крыма вернулся в родной город, где вскоре получил российское гражданство. С тех пор регулярно выступает на внутренних соревнованиях рф. По состоянию на 2024 год завершил профессиональную карьеру и переехал в Симферополь. Иногда выступает с мастер-классами для местных юношей.

Хасанбой Дусматов

Узбекский боксер провел два сезона в «Атаманах», после чего выиграл чемпионат Азии и золотую медаль Олимпиады-2016 в легчайшем весе – до 49 кг. После этого – еще одна победа на первенстве Азии и переход в профессионалы, где Дусматов выиграл все 5 поединков. Однако Хасанбой решил вернуться в любители, после чего стал чемпионом мира в 2023 году и снова завоевал «золото» легкой категории (до 51 кг).

Getty Images/Global Images Ukraine. Хасанбой Дусматов

Жасурбек Латипов

Еще один узбекский боксер, оставшийся в любителях. Выиграл первенство Азии (2017), является серебряным призером чемпионата мира-2017. Провел в составе «Атаманов» один сезон.

Денис Шкарубо

После двух сезонов в «Атаманах» продолжил выступления на внутренней арене. В 2015 году завоевал бронзовую медаль Кубка Украины в категории до 52 кг. Последние несколько лет привлечен к «Белоцерковской организации спорта».

Азат Усеналиев

Один из лучших боксеров в истории Кыргызстана. Дважды бронзовый призер Азиатского первенства (2018, 2021). В 2023 году завершил карьеру и начал работать тренером на родине.

Арам Авагян

После года в составе украинской команды армянский спортсмен взял «бронзу» чемпионата Европы-2015 и отобрался на Олимпийские игры-2016, где уступил в 1/16 финала ирландцу Майклу Конлану. После выступления в Рио-де-Жанейро начал профессиональную карьеру, которая насчитывает 11 побед, 3 ничьи и 1 поражение. Последний бой провел 15 июня 2024 года: не был определен сильнейший в поединке с американцем Остином Бруксом.

Олег Прудкий

Проведя сезон в «Атаманах», год спустя завоевал бронзовую медаль чемпионата Украины и впоследствии завершил карьеру. Потом проходил службу в Управлении патрульной полиции Черкасской области, а с декабря 2021 года – капитан подразделения Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины. 22 мая 2022 года погиб в боях против российских оккупантов.

Эвалдас Петраускас

Литовец также провел год в «Атаманах», после чего полетел на Олимпиаду-2016, где в 1-м бое уступил Маножу Кумару из Индии. Пробовал себя в профессиональном боксе, однако провел лишь 2 поединка: по одному в 2018 и 2019 годах (оба выиграл). Сейчас работает тренером по боксу на родине.

Тарас Головащенко

После двух сезонов в «Атаманах» начал двигаться в направлении профессионального бокса и в 2018 году заключил контракт с польской промоутерской организацией Tymex Boxing Promotion. С тех пор провел 24 поединка (7 побед, 16 поражений, 1 ничья). Имел серию проигрышей в 11 боев: с 26 ноября 2021 года по 1 марта 2025 года. До этого владел вакантным титулом IBO.

Денис Лазарев

С 2015 по 2019 годы выступал на профи-ринге. В 11-ти поединках одержал 9 побед. Один бой завершился вничью, а в последнем противостоянии потерпел поражение от южноафриканца Фарадая Мукандили. После этого исчез с радаров. Интересно, что, согласно документу Международной ассоциации бокса (AIBA), Лазарев значится отстраненным от спорта за употребление запрещенной субстанции именно в период с 2015 по 2019 годы

Александр Хижняк

Федерация бокса Украины. Александр Хижняк

После двух сезонов в «Атаманах» сделал успешную любительскую карьеру. Бронзовый призер Европейских игр-2015, чемпион Европы и мира (оба титула – в 2017 году), серебряный призер Олимпиады-2020, победитель Олимпийских игр-2024 в категории до 80 кг.

В текущем году Хижняк вернулся к тренировкам, но пока не принял окончательного решения относительно дальнейшей карьеры и потенциального перехода в профи:

«Ныне мы сосредоточились на подготовке к следующим Олимпийским играм. Работаем планово, но я уверен, что все победы на любом ринге, на любом направлении очень важны сейчас для нашей страны, для наших военных и всех нас», – заявил Александр в интервью «Суспільному».

Сергей Корнеев

Белорус провел год в «Атаманах», одержав 3 победы в 4-х поединках. До 2018 года балансировал между любителями и профессионалами, после чего завершил карьеру. Сейчас – тренер по боксу в Минске и преподаватель кафедры фехтования, бокса и тяжелой атлетики в Белорусском государственном университете физической культуры.

Егор Плевако

После двух сезонов в «Атаманах» перешел в профи-ринг, где имеет статистику из 7-ми побед в 7-ми поединках. Последний бой проводил 6 декабря 2021 года в Киеве. Сейчас проживает в США и работает тренером по боксу в Нью-Йорке.

Пропали с радаров: Роман Руденко, Максим Шнякин, Александр Ганзуля

Продолжение следует…

Игорь ЯВКИН

sport.ua