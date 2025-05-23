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Футбол

Салах: В этом году имею лучший шанс выиграть Золотой мяч в этом году

Салах: В этом году имею лучший шанс выиграть Золотой мяч в этом году

    • Вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах считает, что текущий год является лучшей возможностью в его карьере для получения престижной индивидуальной награды – "Золотой мяч".

    "Я бы сказал, что у меня никогда не было такого сезона, как этот, во время которого я выигрывал большие трофеи. Поэтому я бы сказал, что это мой лучший шанс выиграть "Золотой мяч" прямо сейчас, пока я в клубе, потому что это был сумасшедший год, сумасшедший сезон с трофеем. Это дает мне хороший шанс", – заявил Салах.

    Мохаммед в текущем сезоне сыграл 51 матч, в которых забил 33 гола и отдал 23 ассиста.

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