Салах: В этом году имею лучший шанс выиграть Золотой мяч в этом году

Вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах считает, что текущий год является лучшей возможностью в его карьере для получения престижной индивидуальной награды – "Золотой мяч".

"Я бы сказал, что у меня никогда не было такого сезона, как этот, во время которого я выигрывал большие трофеи. Поэтому я бы сказал, что это мой лучший шанс выиграть "Золотой мяч" прямо сейчас, пока я в клубе, потому что это был сумасшедший год, сумасшедший сезон с трофеем. Это дает мне хороший шанс", – заявил Салах.