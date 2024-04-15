В Манчестер Юнайтед сообщили о 57-й травме игрока за сезон

Кадровые проблемы «МЮ»
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Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Антони не принял участия в матче АПЛ с "Борнмутом" (2:2) из-за полученной травмы.
Отмечается, что данная травма стала 57-й по счёту в стане "красных дьяволов" в нынешнем сезоне. Сколько времени бразилец пробудет в лазарете — на данный момент неизвестно.
В последний раз Антони выходил в стартовом составе "Юнайтед" в поединке против "Челси" (3:4) в начале апреля. Всего в текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста 33 сыгранных матча, в которых он забил 2 гола и оформил 2 результативных ассиста.