Манчестер Сити установил несколько антирекордов в Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов упустил победу в матче против «Фейеноорда».

До 75-й минуты матча команда Пепа Гвардиолы побеждала со счетом 3:0, но в итоге на табло была зафиксирована ничья 3:3

Издание Sports Mole сообщает, что в этой игре английский клуб установил несколько антирекордов.

«Горожане» стали 3-м английским клубом за всю историю Лиги чемпионов, которые не смогли победить, имея преимущество в три мяча. Ранее такое удавалось только «Арсеналу» (2014) и «Ливерпулю» (2017).

«Сити» пропустил два или более гола в 6 играх подряд. Последний раз такое было зафиксировано в 1963 году.

Также англичане впервые с 1989 года не смогли выиграть матч, в котором имели преимущество в счете с разницей в 3 мяча.