Вассёр: Быстрые повороты – не самая сильная сторона SF-24

Всего через несколько дней после Гран При Лас-Вегаса Ferrari и остальные команды Формулы 1 добрались до Катара, для чего им пришлось с запада США перелететь на побережье Персидского залива, преодолев расстояние в 13 тысяч км.

Предпоследний этап сезона принимает катарский автодром в Лосаиле, который может похвастаться одним из самых современных паддоков в мире, поскольку к гонке прошлого года он был полностью перестроен. Впрочем, саму трассу никакие переделки не затронули, у гоночного кольца, построенного в 2004 году к этапу MotoGP, осталась прежняя конфигурация.

Только через 17 лет трасса, изначально спроектированная для мотогонок, приняла первую гонку Формулы 1. Но если на двух колёсах её повороты, следующие один за другим, можно преодолевать по разным траекториям, то на современных машинах Ф1 это вряд ли реально.

На этой трассе довольно высокие скорости и мало интенсивных торможений, что не располагает к обгонам – точек, где такие манёвры возможны, всего две.

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari: «Из Лас-Вегаса, окружённого холодной пустыней, сократив отставание от McLaren в Кубке конструкторов до 24 очков, мы отправляемся на вторую гонку заключительной серии из трёх этапов подряд, которая пройдёт в Лосаиле, где намного теплее.

Но дело не только в смене климата – сама трасса здесь тоже совсем другая. Если городское кольцо состояло из 90-градусных поворотов и длинных прямых, то сейчас нам предстоит гоняться на трассе, где много быстрых поворотов, прохождение которых теоретически не самая сильная сторона SF-24.

Также в программу Гран При Катара входит последний в этом году спринт. Как всегда это означает, что стадия подготовки, которая проходит на базах команд, важнее, чем обычно, ведь в нашем распоряжении будет только одна тренировка.

За уик-энд можно заработать 59 очков, но время заниматься подсчётами ещё не пришло. Пока мы должны постараться всё сделать идеально, обеспечив Шарлю и Карлосу возможность выжать из машины всё, на что способна SF-24.

Формула 1 сейчас работает на очень высоком уровне, мы это видим в том числе на примере последних гонок: даже незначительные нюансы влияют на результат, и расстановка сил может весьма существенно меняться.

Пришло время последнего рывка, впереди два заключительных уик-энда сезона, и наши гонщики, инженеры и вообще все сотрудники команды, которые работают на трассе и на базе в Маранелло, готовы выложиться, чтобы добиться максимально возможных результатов».

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