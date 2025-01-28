Хаджар: Не хочу, чтобы мне было в чем себя упрекнуть

В этом году Айзек Хаджар дебютирует в Формуле 1 в составе Racing Bulls и надеется закрепиться в чемпионате.

Родившийся и выросший в Париже в алжирской семье, Хаджар переехал в Италию, чтобы быть поближе к базе команды и проводить максимум времени в общении с инженерами.

Айзек Хаджар: «Прежде я никогда не жил рядом с командой. В молодёжной программе Red Bull, я не переезжал, как многие до меня, в Милтон-Кинс, но на этот раз сам решил перебраться. Не хочу, чтобы мне было в чем себя упрекнуть. Нужно использовать этот шанс.

С технической стороны мне не хватает многих навыков. Например, я никогда не гонялся со 110 кг бензина в баке. Мне предстоит многому научиться, набраться опыта. Я новичок, но сейчас делаю всё, чтобы приехать в Мельбурн максимально подготовленным».

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