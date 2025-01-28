КЛИМАС – о Ломаченко: «Из-за этого было очень больно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко и Девин Хейни

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас вспомнил поражение украинца в бою против Дэвина Хейни.

«Это на самом деле было очень больно. Да, иногда ваш боксер проигрывает, и ты понимаешь, что он проиграл. Ломаченко не сделал тогда того, что должен был сделать. Хейни был возможно сильнее и лучше Василия.

Но когда судьи выдвигают плохое решение, то это причиняет боль. Всем больно от этого», – сказал Климас.

В 2023 году Девин Хейни единогласным решением судей победил Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

sport.ua