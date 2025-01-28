Вильярреал хочет арендовать хавбека Интера

Стороны уже договорились о сделке

sempreinter

"Вильярреал" договорился об аренде правого полузащитника "Интера" Тейджона Бьюкенена.

Как пишет Фабрицио Романо, испанцы будут покрывать полную зарплату игрока. Соглашение также будет включать пункт о выкупе Тейджона.

Бьюкенен в январе 2024 года присоединился к "Интеру" за 7,3 млн евро из "Брюгге". Хавбек в текущем сезоне сыграл 7 матчей – 163 минуты.

Читайте такжеШахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля

www.ua-football.com