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Футбол

Вильярреал хочет арендовать хавбека Интера

Стороны уже договорились о сделке

Вильярреал хочет арендовать хавбека Интера

sempreinter

    • "Вильярреал" договорился об аренде правого полузащитника "Интера" Тейджона Бьюкенена.

    Как пишет Фабрицио Романо, испанцы будут покрывать полную зарплату игрока. Соглашение также будет включать пункт о выкупе Тейджона.

    Бьюкенен в январе 2024 года присоединился к "Интеру" за 7,3 млн евро из "Брюгге". Хавбек в текущем сезоне сыграл 7 матчей – 163 минуты.

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