Эффект Аморима. Манчестер Юнайтед в матче ЛЕ установил историческое достижение

Статистика – тоже часть футбола

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В недавнем матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" дома победил "Буде/Глимт" со счетом 3:2. Это была волевая победа, давшая возможность побить сразу несколько рекордов.

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Как сообщает Opta, впервые в истории подсчетов "красные дьяволы" сделали более 700 передач в одном победном поединке (723).

“Кроме этого владение мячом превышало 70% (72,4%), было зарегистрировано более 20 бросков (20) и сделано более 40 касаний в штрафной зоне соперника (47) в большом европейском матче (с 03/04). Влияние”, – говорится в отчете Opta.

После матча МЮ поднялся на 12-е место в турнирной таблице ЛЕ. На счету команды три ничьи и две победы.

Для нового тренера команды Рубена Аморима – это был второй матч во главе МЮ, но первый на “Олд Траффорд”. Следующий поединок его подопечные проведут в воскресенье, 1 сентября против "Эвертона" дома.

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