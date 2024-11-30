Тони Беллью назвал боксера с самым сильным ударом в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира в крузервейте по версии WBC британец Тони Беллью назвал боксера, который обладал самым сильным ударом за всю историю. Беллью выделил легендарного панчера Джорджа Формана.

«Несомненно, у Формана был самый сильный удар, который бокс когда-либо видел», – сказал Беллью.

Форману до сих пор принадлежит рекорд хевивейта – в возрасте 45 лет он стал самым возрастным чемпионом мира, нокаутировав в 1994 году Майкла Мурера в бою за титул IBF.

Ранее Беллью рассказал, почему Уайлдера нельзя считать боксером мирового уровня.

sport.ua