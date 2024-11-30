Вторая команда Red Bull вновь сменит название

Руководитель RB Лоран Мекис подтвердил – к сезону 2025 года команда вновь сменит официальное название.

Вторая команда Red Bull 14 сезонов провела под именем Toro Rosso, в 2020-м стала AlphaTauri, а в этом сезоне называется RB. В следующем году вместо RB будет использоваться фраза Racing Bulls.

Лоран Мекис: «Команда будет называться Visa CashApp Racing Bulls. Не RB, а Racing Bulls. Состав пилотов ещё не определен, но мы делаем всё, чтобы наши гонщики развивались и могли заинтересовать Red Bull Racing.

Когда появляются слухи о том, что они уходят в другие команды, для нас это хорошая новость. Смысл существования нашей команды – финальная часть подготовки молодых пилотов, и когда у них появляется возможность перейти в более крупную команду, это говорит о качестве нашей работы».

Источник