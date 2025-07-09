Алан Пермейн – новый руководитель Racing Bulls

В Racing Bulls официально подтвердили перестановки в руководстве команды после новостей об увольнении Кристиана Хорнера из Red Bull Racing.

Лоран Мекис, возглавлявший команду из Фаэнцы, перешёл на место Хорнера, получив должность исполнительного директора Red Bull Racing. Алан Пермейн, до сегодняшнего дня занимавший пост спортивного директора Racing Bulls, стал новым руководителем команды.

Лоран Мекис: «Последние полтора года были для меня настоящей привилегией возглавлять команду вместе с Петером Байером. Я смог внести свой вклад в рождение Racing Bulls вместе со всеми нашими талантливыми сотрудниками. У команды невероятный дух, и я твёрдо убеждён, что это только начало.

Алан – идеальный кандидат на пост руководителя команды, и он сможет продолжить наш путь. Он досконально знает команду, и всегда был важной опорой наших ранних успехов».

Алан Пермейн: «Для меня большая честь занять пост руководителя команды, и я хочу поблагодарить Оливера Минцлаффа и Хельмута Марко за оказанное доверие.

Я с нетерпением жду продолжения работы по развитию команды с Петером Байером. Для меня это новый вызов, но я знаю, что могу рассчитывать на поддержку всех сотрудников».

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