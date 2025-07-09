Уимблдон. Зигемунд проиграла Соболенко в четвертьфинале, упустив преимущество в решающем сете

Лаура Зигемунд завершила выступление на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Лаура Зигемунд (Германия) – Арина Соболенко (-, 1) 6:4, 2:6, 4:6

Немецкая теннисистка уступила в пятом из пяти сыгранных матчей против первых ракеток мира. Сегодня Зигемунд в третьем сете была впереди со счетом 3:1, после чего проиграла пять из шести следующих геймов.

Лаура Зигемунд во второй раз сыграла в четвертьфинале турнира Grand Slam и боролась за свой первый полуфинал на этом уровне. Напомним, что в возрасте 37 лет немка стала самой возрастною дебютанткой четвертьфинальной стадии на Уимблдоне.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua