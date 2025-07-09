Киев Кэпиталз сохранил в обойме лучшего бомбардира клуба

ХК «Кэпиталз». Ярослав Панченко

Кандидат в сборную Украины и лучший бомбардир команды нападающий Ярослав Панченко продолжит карьеру в «Киев Кэпиталз». Воспитанник киевской школы хоккея стал 12 игроком, который продлил трудовое соглашение с финалистом прошлого сезона.

Для 23-летнего Панченко предстоящий чемпионат будет третьим подряд в форме «Кэпиталз». В регулярном сезоне-2024/25 форвард набрал – 41 (15+15) очко в 28 играх и добавил к ним 17 (7+10) баллов в 11 встречах плей-офф. Кроме того, Ярослав вошел в историю украинских чемпионатов, забросив рекордное количество шайб в одной игре.

Ранее столичный клуб сохранил в обойме на следующий сезон 11 украинских хоккеистов: вратаря – Назара Бойко, защитников – Тимура Лапко, Никиту Лесникова, Владислава Лугового, Матвея Мазко, Алексея Мельникова, Валентина Сирченко, а также нападающих – Александра Валькуна, Дениса Плесовских, Евгения Секирко и капитана Сергея Черненко.

Ожидается, что в новом сезоне-2025/26 «Кэпиталз» будут выступать на два фронта: одной командой – в Балтийской лиге с клубами из Латвии, Литвы и Эстонии, а второй – в национальном чемпионате Украины.

sport.ua