Беллингем: «Хочу привезти трофей в Мадрид»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился своими эмоциями и ожиданиями от предстоящего матча против «Пари Сен-Жермен» в рамках полуфинала клубного чемпионата мира 2025. В интервью футболист рассказал о своих целях, роли в команде, атмосфере в США и мотивации перед важнейшими поединками сезона. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

«Я хочу продолжать покорять вершины с “Реалом”»

Беллингем признался, что уже воплотил в жизнь множество своих футбольных пожеланий, включая победы в Лиге чемпионов и Ла Лиге, а также голы в решающих матчах. Но, по его словам, на этом он останавливаться не собирается:

«Победы, голы, матчи с великими игроками — всё это часть мечты быть игроком “Реала”. Теперь моя цель — выиграть два оставшихся матча и привезти трофей в Мадрид. Ожидания велики, ведь это самый большой клуб в мире. Но я люблю это давление и хочу быть частью этой истории», — подчеркнул хавбек.

Гибкость и лидерство на поле

Футболист также рассказал, что ценит свою универсальность и возможность выполнять различные функции на поле:

«Я чувствую себя комфортно в любой позиции — будь то оборона или атака. Мне нравится понимать, какую роль я сыграю в конкретной игре. Это даёт ощущение целостности, и я горжусь тем, что тренеры доверяют мне разные задачи».

Беллингем отметил, что с приходом нового тренерского штаба команда получила заряд свежих идей и энергии, и он наслаждается этим новым этапом в своей карьере.

Поддержка в США и дух клуба

Отдельно Джуд отметил мощную поддержку болельщиков в США, где проходит турнир:

«Это невероятно. Мы думали, что сможем остаться незаметными, но фанаты находят нас везде. В Нью-Йорке у отеля даже на строительных лесах стояли люди, чтобы заглянуть в автобус! На матчах — по 75 тысяч зрителей. Это потрясающе, и это только подтверждает: “Реал” — величайший клуб в мире. Спасибо всем за поддержку».

Перед встречей с действующим чемпионом Лиги чемпионов — ПСЖ — Беллингем заявил, что команда настроена исключительно на победу:

«Мы серьёзно готовились, и матч будет трудным, но мы отдадим всё, чтобы пройти в финал. Главное — сохранять спокойствие и сосредоточенность. Мы находимся в хорошей форме и верим в себя».

Напомним, мы также писали про то, где будет транслироваться ПСЖ – Реал.